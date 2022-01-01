الشحنة الثانية..وصول 100 مليون دينار لمطار بنينا

العنوان – بنغازي

أعلن مصدر في مصرف ليبيا المركزي أن شحنة السيولة الثانية وصلت الجمعة إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي بقيمة 100 مليون دينار.

وأشار إلى أن هذه الشحنات من السيولة القادمة من المركزي فيطرابلس تأتي في إطار الخطة الموضوعة لتوفير السيولة لصرف مرتبات شهري نوفمبر و ديسمبر.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أنه خصص من الشحنة 70 مليون لفروع مصرف التجاري الوطني و30 مليون دينار لفروع مصرف الوحدة.

وذكر المصدر أن فريق السيولة أكد استمراره خلال الأسبوع القادم لنقل شحنات كبيرة لمناطق الشرق والجنوب الليبي.

وكانت شحنة سيولة يوم الخميس بقيمة 100 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية.