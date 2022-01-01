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“التعليم” تدعو لاقتصار الدراسة على 3 أيام وتُحذّر المخالفين

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت وزارة التعليم المراقبات التعليمية في المناطق، بضرورة التقيد بنظام الدراسة بواقع 3 أيام في الأسبوع وتطبيق الخطة المتفق عليها مع المركز العام لمكافحة الأمراض.

وحذّرت الوزارة في تعميم صادر عن وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، المؤسسات التعليمية المخالفة بإيقاف مديرها عن العمل وإحالته للتحقيق وإخطار الوزارة بالمخالفات المرتكبة.

وحثت الوزارة إدارات المدارس على إطلاق حملات توعية من خلال التواصل مع أولياء أمور الطلبة؛ لتبصيرهم بخطورة الوباء وأهمية أخذ اللقاحات.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت في وقت سابق حصر الدراسة لطلبة التعليم الأساسي 3 أيام أسبوعياً؛ تنفيذاً لخطة أُعدّت بالشراكة مع مركز مكافحة الأمراض؛ للحد من انتشار المتحور “أوميكرون”.

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قناة 218 الليبية

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