ألغام ورشفانة تحصد أرواح أطفالها

لعل أوجع الحوادث التي مرت خلال نهاية العام المشارف على الرحيل، حادثة ورشفانة التي تعود لانفجار أحد مخلفات الحرب في المدينة، والذي تسبب بفقدان سبعة أطفال، جميعهم أبناء عمومة، إضافة إلى وفاة طفل آخر من غير أبناء العمومة.

كما تسبب الانفجار بإصابات آخرين بحالات خطيرة ومتوسطة، وفق إعلان وزارة الداخلية، التي تلقت بلاغا من مديرية أمن الجفارة مفاده وقوع انفجار بمنطقة الطويبية بمنزل عائلة التومي، إذ توجه أعضاء الشرطة والفرقة الفنية على الفور إلى عين المكان، وتبينوا أن سبب الانفجار كان نتيجة إحدى مخلفات الحروب التي دارت في المنقطة سنة ألفين وأربعة عشر.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فالحرب التي انتهت لا تزال آثارها على قيد الحياة حتى اليوم، فقد شهدت البلاد على مدار السنوات السابقة عددا لا بأس به من الحوادث المشابهة تسببت كذلك بسلب الأرواح ودمار المواقع وبث روح الحزن على المصابين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا