الدباشي: السني أقسم على الولاء لأمريكا قبل أي دولة أخرى

أكد المترشح الرئاسي إبراهيم الدباشي، أن الذين تولوا السلطة بعد الثورة لم يكونوا مؤهلين، وأن تشكيل المجلس الانتقالي كان عشوائيًا، لافتًا إلى أن التغيير كان ضروريا في 2011 سواء على مستوى التداول السلمي للسلطة أو التنمية.

وأوضح في تصريحات متلفزة، أن ليبيا لم تُحقق خلال 40 سنة ما حققته دول عديدة رغم أن ليبيا أغني بكثير من حيث الموارد، قائلاً: “ليبيا شهدت تدخلات خارجية عديدة وحدثت انقسامات بين الأطراف الليبية أدت إلى تعثر الثورة”.

ورأى أن الإسلام السياسي هو من أوصل ليبيا إلى ما هي فيه الآن، قائلاً: “تم شراء أعضاء المؤتمر الوطني، بالابتزاز أو السلاح، والإخوان تحالفوا مع الجماعة المقاتلة وحزب الجبهة الوطنية واستدرجوا كثيرًا من الشباب أعضاء المؤتمر الوطني”.

وأشار إلى أن محمود جبريل أعترف بأن بعض الأعضاء لم يعد يمكن الاعتماد عليهم لأنهم لم يعودوا يملكون حريتهم، قائلاً: “الإخوان مارسوا القذارة السياسية وليس التنافس المشروع، والإسلام السياسي استغل القضاء بطريقة سيئة ليثبت أن الانتخابات غير شرعية”.

ولفت إلى أن مجلس الدولة تشكل بطريقة تمثل انتهاكًا صريحًا لاتفاق الصخيرات، قائلاً: “أبلغت كوبلر بالخطأ الفادح الذي ارتكبه بلقاء السويحلي”، مضيفًا: “ممثلي الأمم المتحدة في ليبيا كانوا يراقبون ولا يتدخلون، وطلبت تدخلهم لأن المسؤولين في ليبيا لم تكن لهم دراية بمعنى إدارة الدولة”.

وأوضح أن الكتاب الأبيض الذي أصدرته البعثة الأممية تعرض لتعديلات على يد المليشيات ولم يعد صالحًا لإقامة جيش في ليبيا، قائلاً: “المليشيات أصرت على أن يكون بناء الجيش قائمًا على المجموعات المسلحة وقادتها هم ضباط الجيش، والجماعة الليبية المقاتلة كانت مُصرة على تشكيل الحرس الوطني بقيادة الإرهابي خالد الشريف”.

وتابع: “قلت لعبد الحكيم بلحاج إن أي أجسام موازية ستصبح عائقا أمام بناء جيش ليبي وبناء الدولة”.

وواصل: “سياسة الإيطالي باولو سييرا كانت متوائمة مع سياسة بريطانيا وأمريكا في استمرار الفوضى إلى أن يتمكنوا من إيجاد شخصية قيادية على هرم السلطة في ليبيا تضمن مصالحهم”.

وأردف: “سييرا بدأ في التعامل مع المجموعات المسلحة بدلا من العمل على تفكيكها، وشجع الحكومة على تعزيزها”.

ورأى أنه يمكن أن يكتمل بناء الجيش بإدماج ضباط المنطقة الغربية والاتفاق على إعادة هيكلته من خلال لجنة 5+5.

وأكد، أن مجلس الأمن الدولي انعقد في 2011 بخدعة منه وبطلب شفوي وقعته بالأحرف الأولى.

ولفت إلى أن ما يميز فترته هو ومندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم هو عدم قبولهما للتدخل في عملهما، مشيرًا إلى أنه رفض تعيين 6 موظفين في البعثة.

وأضاف: “معظم الموظفين الحاليين في البعثة الليبية بالأمم المتحدة لا يتحدثون الإنجليزية، وهذا أمر غير مقبول، والإعلام لم يعكس حقيقة خطاب شلقم في 2011، الذي كان قبل قراري مجلس الأمن 1970، و1973، بحماية المدنيين”.

ورأى أن أنصار النظام السابق يربطون بين خطاب شلقم وبين قراري مجلس الأمن، مؤكدًا أن خطاب شلقم أمام مجلس الأمن يوم 25 فبراير كان ارتجاليا، وأنه تفاجأ بعباراته القوية.

وتابع: “أخبرت شلقم قبل الخطاب أن الموقف لم يعد يحتمل المراوغة، وإما أبيض أو أسود، لكن خطاب شلقم أنهى الانقسام في البعثة، وأصبحت بالكامل ضد معمر القذافي”.

وواصل: “أقصى ما طمحت إليه أن أكون وزيرًا للخارجية، ولم أكن أطمح لرئاسة ليبيا، لكن ارتباك المشهد الليبي وابتعاد المهنيين دفعني للترشح لاستغلال خبرتي في إدارة الدولة”.

وأردف: “عملت 30 سنة في المؤسسات الدولية وأساس عملها الاتصال بالدوائر السياسية والسيادية في الدولة، وبالتالي أنا أكثر المرشحين معرفة بالمؤسسات الدولية”.

واستكمل: “حطمت الرقم القياسي في الإقالة والوقف عن العمل والإحالة إلى التقاعد من قبل 3 حكومات، ومشكلتي كما وصفتها صحيفة “ليبيا هيرالد” هي أني أقول الحقيقة غير المريحة”.

وواصل: “التزمت بقرارات حكومة عبد الله الثني إلى أن تم تشكيل المجلس الرئاسي بناء على الصخيرات، وتوقفت عن التعاطي مع حكومة الثني، وبعد عدم اعتماد حكومة السراج من البرلمان أصبح وجودي غير طبيعي”.

ورأى أن المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج غير شرعي لأنه لم يُعتمد من البرلمان، قائلاً: “الثني أقالني رغم أن قرار تعييني من المؤتمر الوطني، وحاولت أن يكون البرلمان هو الفيصل لأنه هو المعني بإقالتي”.

وأبدى رفضه لتعيين أي ليبي يحمل جنسية أخرى ممثلا للدولة بالخارج، قائلاً: “طاهر السني يحمل أكثر من جنسية أجنبية منها الأمريكية، ووجوده في أمريكا بجنسيته الأمريكية يعني أنه لا يتمتع بالحصانة، وسيارته على سبيل المثال ليست محمية بالقانون الدولي، وبيته غير محمي وقد تكون به وثائق ليبية مهمة”.

وأضاف: “السني أقسم على الولاء لأمريكا قبل أي دولة أخرى، ولم يواجه مشكلة وجود حكومتين التي واجهتها لأنه كان تابعا لحكومة معترف بها دوليًا”.