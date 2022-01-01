الردع يقبض على مجموعة متورطة في اختطاف وتهديد موظفين مصرفيين

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، عن إلقاء القبض على مجموعة مسلحة إدعت تبعيتها للجهاز، متورطة في اختطاف مدير إدارة الامتثال بمصرف الجمهورية وتهديد عدد من الموظفين بالمصرف.

وأوضح الجهاز أن العملية التي نُفذت بتعليمات من النائب العام، تمت بعد جمع المعلومات وتحديد المكان الذي اقتيد إليه المجني عليه، وكشف هوية المجموعة التي قامت بعملية الخطف والتهديد، وإلقاء القبض على أحد أفراد هذه المجموعة الذي بدوره اعترف عن تفاصيل عملية الخطف ومكان الواقعة، تم على إثرها مداهمة المكان وإلقاء القبض على باقي المجموعة وقفل المكان.

جدير بالذكر أن المجموعة المقبوض عليها احتجزت مدير إدارة الامتثال بمصرف الجمهورية لمدة سبعة أيام، وهددته بالقتل في حال عدم تركه لمنصبه في مدة أقصاها عشرة أيام، كما هددت مدير إدارة المراجعة بالمصرف وبعض الموظفين برسائل نصية من أرقام مجهولة، وهددت كذلك رئيس وحدة المعلومات المالية التابع لمصرف ليبيا المركزي.

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