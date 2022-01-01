فرسان المتوسط .. وحدوا ما فرقته السياسة

على حين غرة ، وكضيف خفيف الظل، وكفسحة لطيفة، أو كإجازة نستطيع أن نسميها بإجازة مؤقتة من المتاعب والهموم، وفي أقل من جزء من الثانية، جاء الهدف الحاسم في الدقيقة الثالثة الأربعين في مباراة المنتخب الوطني ضد المنتخب الأنغولي في تصفيات كأس العالم، لتسجل فرحة هستيرية لا توصف.

هذه المباراة حملت طابعا خاصا للشعب الليبي، ولا سيما أن الانتصار فيها كان سببا في صدارة المجموعة، والاقتراب أكثر من حلم المونديال، لكن المنتخب المصري العنيد كان له رأي آخر.

مباراة كرة قدم وحدت الليبيين، وأعطتهم إجازة من أحزانهم، وجعلت صيحاتهم في المدرجات وخلف الشاشات ممزوجة بحرقة وغضب على المسؤولين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا