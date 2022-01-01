البناني: نحاول تحقيق نجاحات قريبة بعد فشل الانتخابات

قال رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا عماد البناني إن “قدرة الليبيين على العمل الجماعي ليست عالية ونحاول تحقيق نجاحات قريبة بعد فشل الانتخابات التي ننتظرها جميعا”، على حد قوله.

وأضاف البناني، في لقاء مع قناة “ليبيا بانوراما”، أن “المشهد الليبي معقد بتدخلاته الدولية والإقليمية ووجود القوات الأجنبية والانقسامات الداخلية، فالمشهد هلامي بسبب تغيرات المواقف الدولية وتحولات الصراعات ومنها العلاقة التركية الأمريكية على سبيل المثال”، بحسب قوله.

ولفت إلى أن “المعادلات الداخلية تأثرت بتغير المواقف الدولية خاصة بعد الحرب على طرابلس، فحزبنا باق ومستمر في ساحة مليئة بالانهيارات الحزبية وهذا يعطيه قيمة إضافية، فالمتغيرات السياسية تحتم على أحزاب إعادة توظيف وصياغة الذات، واهتمامنا حاليًا بتقوية الوضع الداخلي”، على حد تعبيره.

وتابع: ”حريصون على بناء شراكات محلية ودولية تعطي قوة استراتيجية، ومهتمون بتقوية المعادلة السياسية وأن نكون شركاء بها، ونعمل على المشاركة في بناء مؤسسات الدولة من خلال الانتخابات، ولاحظنا أن أغلب من يفكر في السياسة يفكر في محطات قريبة والمهم هو أن نفكر في الانتظام في مسارات أبعد وخارج الصندوق”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن التنسيقية الوطنية نشأت من التفكير في أن ليبيا لكل القوى المحلية سواء الأفراد أو الجماعات، متابعا: ”نحتاج لإيجاد مساحة للقوى المتداخلة في الشأن الليبي لمساعدتنا محليًا على أساس قاعدة تبادل المصالح، فالمتداخلون لا يمكن إهمالها ولكن لا تكون على حساب المصلحة الوطنية”، بحسب ادعائها.