وهيبة: تأسيس مؤسسة الرئاسة يعكس الرغبة في تسليم السلطة جاهزة لأول رئيس منتخب

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن المجلس الرئاسي طالب السلطة التشريعية والجهات المعنية بالتوافق لإصلاح مكامن الخلل في الانتخابات.

وأضافت وهيبة، في تصريحات متلفزة، يجب إقرار موعد جديد للانتخابات يضمن إجرائها متزامنة حرة ونزيهة في أقرب فرص ممكنة.

ولفتت إلى أن المراحل الانتقالية السابقة ستنتهي بوصول البرلمان والرئيس المنتخبين للسلطة.

وشددت على أن المجلس الرئاسي لم يتسلم مؤسسة جاهزة في بداية عمله بكادر وظيفي وميزانية وغيرها من ضروريات.

ولفت إلى أن تأسيس مؤسسة الرئاسة يعكس رغبة الرئاسي في تسليم مؤسسة جاهزة لأول رئيس منتخب متى ما أجريت الانتخابات.