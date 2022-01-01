عقيل: الدبيبة والكبير ينفذان أوامر تركيا وأودعا 70 مليار دينار في بنوك أنقرة بسبب أزمة الليرة

قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عز الدين عقيل، إن هناك ممارسات فساد بين رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، والمترشح الرئاسي عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وذكر عقيل، في تصريحات لصحيفة “العرب” اللننية، أن هناك أكثر من 70 مليار دينار ليبي أي ما يقارب من 15,18 مليار دولار، في التعامل بين الدبيبة والكبير.

وأوضح عقيل، أنه لا يعتقد أن هذه الأموال تحتاج إلى مؤتمرات مثلما قال الدبيبة، مؤكدًا أنها تستدعي حضور متخصصين في المجال للبحث والتدقيق.

ولفت عقيل، إلى عدم وجود “دخان من غير نار”، وأن حجم الفساد المرتكب الآن لم يسبق له مثيل، مُكملاً: “عندما تتمسك بريطانيا بحكومة الدبيبة، فهذا يعني أنه يوجد فساد كبير لإنفاق الأموال المرصودة، وهو ما تؤكّده أطراف عديدة”.

وأكد عقيل، أن الدبيبة والكبير، تم إجبارهم على التعامل مع بعضهما البعض، من خلال التخطيط التركي، مشيرًا إلى أن كل المؤتمرات ستكشف وضع هذه الودائع في البنوك التركية في ظل أزمة الليرة المتواصلة، وكلاهما ينفذ الأوامر التركية.

وأتم بقوله: “الصديق فتح للدبيبة الخزائن، وهي أمور من مشمولات البرلمان”.