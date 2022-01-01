الصغير: حد يفهم الشعب المحافظ بداية عام لا علاقة له بالدين والمسيح ولد 25 ديسمبر

قال وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير: ”حد يفهم الشعب المحافظ انه المسيحيين عندهم ميلاد المسيح يوم 25 ديسمبر، ويفهمهم بالمرة انه بداية العام الجديد لا علاقة له بميلاد المسيح، السنوات لها علاقة بميلاد المسيح أي سنة 2022 القادمة هي 2022 بعد ميلاد المسيح وفيه شيء اسمه قبل ميلاد المسيح “.

وتابع الصغير في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:” السنة التي ستبدأ هي السنة الشمسية وهي تختلف عن السنة القمرية من حيث المدة فالسنة الشمسية 365 يوم والسنة القمرية 354 يوم، بالمختصر بداية عام جديد لا علاقة له بدين معين فالمسيح ولد بحسابات الأيام والسنوات يوم 25 ديسمبر ، وهذا اليوم وهذه الحسبة للأيام والسنوات موجودة قبل ميلاده”.