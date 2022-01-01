الخارجية التونسية: لم ندخر جهدا في القضية الليبية خلال عضويتنا في مجلس الأمن

قالت الخارجية التونسية، إن القضية الفلسطينية والوضع في ليبيا كانا في صدارة أولويات التحرّكات، بتنسيق تامّ مع هذين البلدين ومع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين.

أضافت : لم تدّخر جهدا، خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، من أجل الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية، وعلى رأسها الملف الليبي.

كما أشارت إلى تزامن العضوية غير الدائمة مع ظرف إقليمي ودولي متقلّب تتالت فيه الأزمات، وازدادت خلاله التحديات المستجدّة، إلا أن ذلك «لم يُثنها عن تحمّل مسؤولياتها كاملة، وفق تصوّرات جديدة جمعت بين التمسّك بثوابت السياسة الخارجية لتونس من جهة، وبين الواقعية في المقاربة والتفاعل مع بقية أعضاء مجلس الأمن وسائر الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

واختتمت تونس، الجمعة، عضويتها غير الدائمة في المجلس، التي امتدت خلال الفترة 2020 – 2021