الدباشي: من المنطقي تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الانتخابات

قال المترشح الرئاسي إبراهيم الدباشي، إن أكبر مشكلتين في ليبيا هما عدم التوافق والمحاصصة، وهما دخيلان على المجال السياسي الليبي وسبب الفشل في إجراء الانتخابات.

وأضاف الدباشي، في تصريحات صحفية، أن التوافق في ليبيا فُرض من المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة، والسفيرة الأمريكية أبلغت محمود جبريل بعد فوزه بالمؤتمر الوطني بضرورة اقتسام السلاح.

ولفت إلى أن إن ورقة سيف الإسلام القذافي وُضعت لإرباك المشهد السياسي، وترشحه يتطلب أن يمثل أمام المحكمة لأنه محكوم عليه بالإعدام.

وشدد على أن المحاصصة أدت إلى سيطرة الإسلاميين على الدفاع والداخلية اللذين يملكان كل شيء.

ولفت إلى أنه بعد اتفاق الصخيرات في المغرب أصبح هناك جسمان توافقت رغبتهما في البقاء لأطول مدة ممكنة، والأمم المتحدة لم تفصل في سلطة أي منهما.

وأوضح أن المجتمع الدولي تجاوز مجلس الدولة الآن، وأعطى السلطة لمجلس النواب بعد فشل ملتقى الحوار.

وأشار إلى أن مجلس النواب لم يعمل بمهنية، وكثير من القانونيين أكدوا أن عدم وجود تاريخ 24 ديسمبر في القانون سيكون مشكلة.

وتابع:” من المنطقي تشكيل حكومة مصغرة لإدارة الانتخابات، فالدبيبة استند إلى هذا القانون المعيب في الترشح رغم امتلاكه كل السلطات وكل أموال الدولة”.

واستطرد:” لا نعرف السبب الذي استند عليه القاضي في منح سيف الإسلام القذافي حق دخول الانتخابات، متابعا:” قسم الدبيبة بعدم الترشح هو التزام دستوري وقانوني ولا يحق له دخول الانتخابات”.