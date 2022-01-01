اعتصام مفتوح لـ”هيئة تدريس”جامعة صبراتة لحين تحقيق مطالبهم

أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة عن إضراب مفتوح بدءًا من اليوم السبت لآجل غير مسمى لحين تحقيق مطالبها.

وقالت النقابة في بيان لها :” اليوم الأول في الاضراب 1-1-2022م مطلبنا الوحيد هو تطبيق كامل لكل قوانيننا ولوائحنا علينا فقط”.

وقد أصدرت النقابة بيانا :”تعلن نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة الدخول فى إضراب شامل مفتوح ابتداءً من السبت 1 يناير بسبب عدم تطبيق رئيس جامعة صبراتة لجميع القوانين واللوائح التي تضمن حقوق أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بشكل كامل”.

وتضم أبرز المطالب بحسب النقابة، زيادة المرتبات عدم المساس بلوائح أعضاء هيئة التدريس ومتضمنه للحقوق وتطبيق القرار126كاملا و الديون كامله وحتى حقوق الإيفاد .