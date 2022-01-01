فنوش: الشيخ الذي طالب الدبيبة بالبقاء في السلطة كان يسرق البحوث ويضع عليها اسمه

قال عبد الحكيم فنوش، الكاتب والمحلل السياسي الليبي المقيم في باريس، إن شيخ خطبة الجمعة الذي يدعم ويطالب عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة بالبقاء في السلطة ويثني على إنجازاته العظيمة، كان يسرق الأبحاث ويضع عليها اسمه.

أضاف فنوش على حسابه بموقع تويتر: “ب الطبع هو لا يرى التزوير والكذب ونكث العهد سبباً لرفضه، فلقد قام الشيخ الجليل فيما سبق بسرقة بحوث ووضع عليها اسمه لينال درجة علمية في الجامعة، فالأمر عادي لا ذنب فيه وخلوه يخطب”.

وكان أسامة الصلابي القيادي الإخواني المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني طالب أمس في خطبة الجمعة عبدالحميد الدبيبة بالبقاء في السلطة وعدم تسليمها إلا بعد الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات برلمانية

وقال الصلابي في خطبته التي حضرها الدبيبة بأحد مساجد مصراتة: الرئيس “الدبيبة” ترك بصمة في غرب البلاد وشرقها لا ينكرها إلا جاحد أو غافل.