ميليشيات تحتشد في طرابلس تحسبا لإقالة حكومة الدبيبة

العنوان-طرابلس

أكدت مصادر أمنية أن مجموعات مسلحة منضوية تحت لواء المحجوب التابع للمنطقة العسكرية الوسطى تحركت الجمعة نحو طرابلس.

وأوضحت المصادر أن حالة انقسام حاد تشهدها طرابلس بشأن كيفية التعامل مع إمكانية سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وأشارت المصادر أن التحرك جاء بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع.

وأكد المصادر أن القوات ستلتحق بقوة مكافحة الإرهاب ولواء الحبلوص وقوات المنطقة العسكرية الغربية المنتشرة في طرابلس.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن ما حدث من حصار لمؤسسات الدولة من جانب الميليشيات المسلحة في طرابلس خلال الأسابيع الماضية، كان بداية لعملية مدروسة، تمهيدا لفرض وصايتها على القرار السياسي إذا ما اتخذت إجراءات على غير هوى الميليشيات.

كما أشارت المصادر إلى وجود حالة من الحشد داخل صفوف الميليشيات على جميع أطراف العاصمة استعدادًا للخطوات المقبلة، فهناك تيار يسعى إلى توفير أقصى حماية للحكومة المنتهية ولايتها طبقًا لخريطة الطريق، وتيار آخر يسعى إلى الانفراد بالقرار في العاصمة.

وكانت الميليشيات المسلحة قد حاصرت منتصف الشهر المنصرم وقبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التي كان مقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، عددًا من المؤسسات، منها رئاسة مجلس الوزراء ومؤسسات أمنية.

وتسيطر الميليشيات المسلحة في طرابلس على مراكز صنع القرار والتوجهات العامة، كما تسعى لإفشال أي خطوة نحو الحل السياسي في البلاد لإنهاء حالة الصراع والاقتتال.