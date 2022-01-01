وزارة التعليم تشدد على تطبيق خطتها مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض

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طالبت وزارة التعليم في تعميم نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك المراقبات التعليمية في المناطق. بضرورة التقيد بنظام الدراسة بواقع 3 أيام في الأسبوع وتطبيق الخطة المتفق عليها مع المركز العام لمكافحة الأمراض.

وأكدت الوزارة على إدارات المدارس ضرورة إطلاق حملات توعية من خلال التواصل مع أولياء أمور الطلبة. لتبصيرهم بخطورة الوباء وأهمية أخذ اللقاحات.

ونوهت الوزارة المؤسسات التعليمية المخالفة بإيقاف مديرها عن العمل وإحالته للتحقيق وإخطار الوزارة بالمخالفات المرتكبة.

وفي سياق ليس ببعيد كشف مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح عن الحساسية البالغة للوضع الوبائي بعد اكتشاف 3 إصابات بمتحور “أوميكرون”.

وأضاف السايح في مؤتمر صحفي أن الحالات الـ3 لم يكن لديها تاريخ سفر في المدة القريبة الماضية.

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في حين أشار مدير عام المركز الوطني إلى أن اللجنة العلمية ستصدر تعميما جديدا خاصا بالمتحور الجديد سريع الانتشار.

وطالب السايح الجهات الضبطية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة المواقع والمرافق العامة.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية حفاظا على سلامتهم، والتوجه إلى مراكز التطعيم لتلقي اللقاحات.

ورجح مدير المركز لى إمكانية التوصية بالعودة لحظر التجوال والإغلاق التام في حال تواصل انخفاض نسبة التطعيمات.

في حين أضاف السايح :”لدينا ثلاثة أنواع من التطعيمات المضادة لفيروس كورونا وسنحرص على أن تكون متوافرة باستمرار في ليبيا”.

وأكد أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سيضع خطة جديدة لحملات التطعيم التي ستبدأ خلال الأيام المقبلة بشكل موسع.

واعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأربعاء اكتشاف أول حالات مصابة بمتحور كورونا “أميكرون” في ليبيا دون أن يوضح عدد ومكان ظهور الحالات المصابة.

في حين تم اكتشاف المتحور لأول مرة في جنوب أفريقيا في نوفمبر الماضي ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه نوع مختلف مثير للقلق من فيروس كورونا المستجد.