ضبط أجنبي في بنغازي يزور أوراقا رسمية للحصول على منحة الزواج

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على مواطن تشادي الجنسية، متهم بتزوير مستندات للحصول على منحة الزواج.

وقالت المديرية، في بيان أمس الجمعة، إن قسم البحث الجنائي تلقى معلومات عن المتهم، تفيد بأنه يحمل بطاقة هوية مزورة ويتنقل من مكان إلى آخر داخل بنغازي.

وبعد البحث والتحري عن المتهم وإعداد كمين محكم، جرى ضبطه بمنطقة رأس اعبيدة، بناء على معلومات عن مكان تواجده. وبالاستدلال معه اعترف بأنه تشادي الجنسية، ودخل البلاد بطريقة غير شرعية واشترى بطاقة شخصية مزورة من أحد الأشخاص بمدينة سبها.

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كما اعترف أنه بصدد استخراج جواز السفر الإلكتروني مقابل مبلغ 2500 دينار، موضحًا أن أحد العاملين بالجوازات استلم المبلغ، ونوهت المديرية بأنها بصدد البحث عن هذا العامل.

فضلًا عن ذلك، أقر المتهم بإبرام عقد زواج ليبي بالإجراءات المزورة التي حصل عليها في وقت سابق بهدف الاستفادة من منحة الزواج؛ فيما اتُخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وجرت إحالته إلى النيابة العامة.

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