بالفيديو |”الصلابي” يدعو “الدبيبة” إلى التمسك بالسلطة حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان

العنوان-مصراتة

دعا، أسامة الصلابي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، رئيس الحكومة بالتمسك بالسلطة حتى إيصال البلاد إلى بر الأمان بحكومة منتخبة.

جاء ذلك أثناء خطبة الجمعة التي ألقاها في أحد مساجد مدينة مصراتة.

وقال الصلابي: “قد أخذ الله العهد على أهل العلم أن يبينوا الحق ينصحوا ولات الأمر”.

وتابع: “نحن نعلم أن هذا الرئيس حمل على كاهله في هذه الظروف الاستثنائية والتركة التي تركتها حكومة الصخيرات والتي قبلها وبعد الحروب وكل منصف بعيد عن حسده أو حقده أو تقييده ينصف أنه ترك بصمة في غرب البلاد وشرقها لا ينكرها إلا جاحد وغائر”.

وأضاف: “نرجوا من سيادته أن يوصل البلاد إلى بر الأمان بحكومة منتخبة من برلمان حقيقي”.

وأعقب ذلك تحركت مجموعات مسلحة منضوية تحت لواء المحجوب التابع للمنطقة العسكرية الوسطى نحو طرابلس.

وتشهد طرابلس حالة انقسام حاد بشأن كيفية التعامل مع إمكانية سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وجاء التحرك بتعليمات مباشرة من رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع.

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