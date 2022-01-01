طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 01 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 01 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس يميل للاعتدال على اغلب المناطق .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على أغلب المناطق مع احتمال ظهور الضباب يوم الغد على الساحل الممتد من الزاوية إلى أقصى الساحل الغربي .

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (15-19) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية خاصة على طبرق .

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة علي أغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (13 – 19) مْ .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق .

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17 – 19) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:11)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09)