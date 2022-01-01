الشركسي: على الرقابة الإدارية التحقيق في شهادات وزراء الدبيبة إن كانت مزورة أم لا

طالب عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق في الشهادات والمؤهلات العليا للوزراء الموجودين في حكومة الوحدة الوطنية، والوقوف على حقيقتها من التزوير وعدمه.

وقال «الشركسي»، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، «لا نريد من سعادة الرئيس تقوية السعد أو مسامحتنا عن اتهامنا له بتزوير شهادته، نريد منه فقط أي يثبت عكس ذلك له وللوزراء، هل شهادتهم صحيحة أم لا؟».

وأضاف عضو ملتقى الحوار الوطني، أنه «يجب على هيئة الرقابة الإدارية مباشرة عملها في ذلك، ولايجوز لها السكوت مهنيا ووطنياً السكوت».