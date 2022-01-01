الرئاسي يؤكد ضرورة العمل على إصلاح مكامن الخلل في الانتخابات

أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبه على ضرورة أن يكون هناك عمل حقيقي وسريع من السلطة التشريعية والمؤسسات المعنية بإصلاح مكامن الخلل في الانتخابات وإقرار موعد جديد للانتخابات بشكل توافقي يضمن إجراء انتخابات متزامنة حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة

وأشارات وهيبه في تسجيل مصور حول إنجازات المجلس الرئاسي منذ توليه السلطة أنه عمل على تأسيس أول ديوان رئاسي في ليبيا واتخذ مجموعة من القرارات واللوائح التنفيذية تأسيسا لهيكلة أول رئاسة دولة في ليبيا واتخذ مجموعة من القرارات ما يعكس رغبة المجلس في تسليم مؤسسات جاهزة متكاملة لأول رئيس منتخب متى حدثت الانتخابات.

وبينت وهيبة أن المجلس اتخذ القرار رقم 5 لسنة 2021 بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة تنفيذا لخارطة الطريق التي أوكلت للمجلس الرئاسي التأسيس لمسار المصالحة.

وأشارت وهيبة إلى أن المجلس الرئاسي أطلق مجموعة من الملتقيات المجتمعية وفتح حوارات خاصة مع الشباب وعمل مع وزارة العدل واللجنة العسكرية المشتركة لإطلاق سراح مجموعة من الأسرى والسجناء من كل مناطق ليبيا.

ولفتت وهيبه إلى أن المجلس عمل على إتمام وحدة المؤسسات التي كانت في حالة انقسام خاصة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة العسكرية بعقد لفاءات مع كل الطراف سعيا للتوحيد المكتمل لهذه المؤسسات.

ولفتت وهيبه إلى حرص المجلس على البقاء على مسافة واحدة مع كل الأطراف بالإضافة إلى العمل على فتح الطريق الساحلي.

وأكدت وهيبه تمكن اللجنة العسكرية المستركة من وضع خطة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا بشكل متزن ومتزامن وتدريجي وتم هذا بالعمل مع القائد الأعلى للجيش مشيرة إلى أن العمل العسكري للجنة العسكرية المشتركة تطلب عملا سياسيا موازيا خلال زيارات رئيس المجلس ونائباه.

وأشارت وهيبه إلى تفعيل اتفاقية أمنية رباعية مع دول الجوار وطرحت ضرورة تغيير مقاربة أوروبا في تعاملها مع الهجرة والتركيز على الصحراء بدلا من التركيز على الساحل

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