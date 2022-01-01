طقس معتدل على أغلب المناطق في أول أيام 2022.. واحتمال سقوط أمطار على الساحل الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل طقس، اليوم السبت، للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا، مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الغربي، واحتمال سقوط أمطار على أقصى الساحل الشرقي.

وقال المركز إنه من المحتمل ظهور الضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من الزاوية إلى أقصى الساحل الغربي، فيما تنقشع السحب الممطرة عن أغلب مناطق الشمال الشرقي.

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وأشارت نشرة التوقعات الجوية بالمركز إلى احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على الساحل الممتد من طبرق إلى أقصى الساحل الشرقي.

وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة ما بين 15 و20 درجة، ولا تتجاوز 13 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

أما عن غروب الشمس فيحدث عن الساعة 18:11مساءً على طرابلس، بينما تشرق شمس غدٍ الأحد عند 08:09 صباحًا.

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