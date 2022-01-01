وهيبة: أسسنا أول ديوان رئاسي في ليبيا ليكون جاهز لأول رئيس منتخب

العنوان-طرابلس

استعرضت الناطقة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أبرز القرارات والأعمال التي نفذها المجلس خلال عام 2021.

وقالت وهيبة في مؤتمر صحفي الجمعة إن المجلس منذ توليه مهامه في مارس الماضي، عمل على تأسيس أول ديوان رئاسي في ليبيا لتكون مؤسسة جاهزة لأول رئيس دولة سينتخب مستقبلا.

وأضافت أن المجلس أنشأ المفوضية الوطنية للمصالحة، وأطلق حوارات مجتمعية، خصوصا مع الشباب، وعمل مع وزارة العدل واللجنة العسكرية المشتركة لإطلاق محتجزين وسجناء لتحقيق المصالحة.

وأشارت إلى عمل المجلس على إتمام وحدة المؤسسات خصوصا المصرف المركزي والمؤسسة العسكرية، كما اتخذت القرارات داخله بالإجماع.

ولفتت إلى أن المجلس تعاون مع اللجنة العسكرية لفتح الطريق الساحلي، بالإضافة إلى دعمه اللجنة في وضع خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل متزن ومتزامن، إذ تطلب الأمر عملا سياسيا موازيا تمثل في زيارات خارجية لرئيس المجلس محمد المنفي والنائبين موسى الكوني وعبدالله اللافي.

وقالت إن المجلس دعا أوروبا إلى تغيير استراتيجيتها في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، بحيث تركز على دول الصحراء بدلا من الساحل.

واختتمت بدعوة السلطة التشريعية والمؤسسات المعنية إلى عمل حقيقي وسريع لإصلاح مكامن الخلل في العملية الانتخابية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت.