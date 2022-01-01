الارصاد: طقس معتدل واحتمال سقوط امطار متفرقة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 01/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز تشهد الاجواء انقشاع للسحب الممطرة على اغلب مناطق الشمال الشرقي بينما تبقى الاحتمالية لسقوط امطار متفرقة هذا اليوم على الساحل الممتد من طبرق إلى اقصى الساحل الشرقي .

يميل الطقس للإعتدال علي باقي المناطق , مع تكاثر لسحب هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الغربي مع احتمال ظهور الضباب اثناء الليل وفي الصباح الباكر على الساحل الممتد من الزاوية إلى اقصى الساحل الغربي .

و درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين ( 15 – 20 ) مْ ، ولاتتجاوز ( 13 ) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر. والله أعلم .