طقس مائل للاعتدال على غالبية مناطق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاعتدال على غالبية المناطق.

وقال المركز، في نشرته الصادرة السبت، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء فيها قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على غالبية المناطق مع احتمال ظهور الضباب يوم الغد على الساحل الممتد من الزاوية إلى أقصى الساحل الغرب، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية وتتراوح درجات الحرارة ما بين 15 و19 درجة مئوية.

وتشهد كل من منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ احتمالية هطول أمطار متفرقة هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية خاصة على طبرق، وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على غالبية المناطق، ودرجات الحرارة ما بين 13 و19 درجة مئوية.

وستكون السماء بمناطق الجفرة والحمادة و سبها وغات وغدامس قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة ما بين 17 و19 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 17 و19 درجة مئوية.

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