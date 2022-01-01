الشركسي يطالب الرقابة بالتحقيق في مؤهلات الوزراء

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طالب عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي في تغريدة له عبر حسابه على تويتر. هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيق في الشهادات والمؤهلات العليا للوزراء الموجودين في حكومة الوحدة الوطنية، والوقوف على حقيقتها من التزوير وعدمه.

وقال الشركسي “لا نريد من سعادة الرئيس تقوية السعد أو مسامحتنا عن اتهامنا له بتزوير شهادته. نريد منه فقط أي يثبت عكس ذلك له وللوزراء” متسائلا” هل شهادتهم صحيحة أم لا؟ “.

وأضاف أنه يجب على هيئة الرقابة الإدارية مباشرة عملها في ذلك، ولايجوز لها السكوت مهنيا ووطنياً السكوت.

يذكر أن مكتب النائب العام أصدر بيانا للكشف عن ملابسات حبس وزيرة الثقافة مبروكة توغي عثمان بحكومة الوحدة الوطنية. بسبب قضايا تتعلق بالفساد المالي.

وقال البيان ” إزاء البلاغات المقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من واقعات الفساد. التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم واخصها قيامهم بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر. وقاعة الاجتماعات بالوزارة والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة. على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية. معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق .

وتابع البيان “وجه المستشار النائب العام باستعجال إنجاز إجراءات التحقيق التي من شأنها استيلاء حقيقة الواقع وتحديد المسؤولية المترتبة عنه .. وإجراءً للتعليمات الصادرة بالخصوص أنجز وكيل النيابة المحقق إجراء الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام .. وأتخذ جملة من الإجراءات الأخرى كان أخرها استجواب وزير الثقافة والتنمية المعرفية بتاريخ الأربعاء 2021/12/29 .