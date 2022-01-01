الدباشي: أتمنى أن تتخلص ليبيا من السارقين والمنافقين والكاذبين والمزورين في 2022  

أعرب المرشح الرئاسي إبراهيم الدباشي، عن تمنياته بأن يشهد العام 2022 نهاية المعاناة وعودة هيبة الدولة واحترام حقوق المواطن، معتبراً العام الحالي عام السلطات الشرعية المنتخبة.

أضاف على فيسبوك: “أعزائي وإخوتي في الوطن اليوم نبدأ عاماً ميلادياً جديداً، نسأل الله أن يكون عاماً لعودة الوئام والأمن والسلام ونبذ الأحقاد ونهاية المعاناة وعودة هيبة الدولة وسيادة الدولة واحترام حقوق المواطن .. عام السلطات الشرعية المنتخبة.”

وتابع قائلاً: “اللهم إنّا نسألك في هذا العام الجديد أن تنزل علينا رحمتك وعفوك وتخلص بلادنا من السارقين والفاسدين والمفسدين والمنافقين والأنانيين والكاذبين والمزورين والزنادقة والدجالين. (رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا(“.