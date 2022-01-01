الزغيد:  الفترة المتبقية حتى 24 يناير قصيرة ولا تكفي لإجراء الانتخابات

العنوان-طبرق

قال إبراهيم الزغيد، عضو مجلس النواب، إن “أغلب التقارير الأمنية التي قدمتها لجنة الانتخابات لم تكن صادقة ولا شفافة؛ لأن الجنوب الذي يخافون منه مؤمن جيدًا”.

وأضاف الزغيد، في تصريحات صحفية، إن “الفترة المتبقية حتى 24 يناير قصيرة ولا تكفي إجراء الانتخابات، فرئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح سيمثل أمام النواب يوم الإثنين المقبل للإجابة عن أسباب تأجيل انتخابات 24 ديسمبر”.

وتابع: “سنتفق عقب مسائلة السائح الإثنين المُقبل عما إذا كان 24 يناير سيكون موعد الانتخابات أو سيكون هناك موعد آخر، فـ24 يناير ربما يكون تاريخ مناسب لإعادة برنامج انتخاب رئيس الدولة، لكن الوقت ضيق حتى للإعداد اللوجستي”.

ولفت إلى أنه “بعد إيقاف المفوضية للإجراءات في 24 ديسمبر ليس من السهل إعادة تنظيمها في هذه المدة القصيرة، فتقديم مجلس النواب للقوانين الانتخابية دليل على أنه غير متشبث بالمقاعد ونتمنى انتخابات برلمانية ورئاسية”.

وشدد على أن “التعميم والهجوم اللاذع على مجلس النواب لا يُثمن ولا يُغني من جوع، فهناك ضغوط بصدق وبأمانة داخلية وخارجية على عماد السائح وتعكسها الزيارات المكوكية للسفراء”.

وقال الزغيد: “في جلسة الإثنين والثلاثاء المُقبلين سيعرف الليبيون من هو السبب في تأجيل الانتخابات”.

وأكد أن “تظاهرات بنغازي هي شعور من المواطنين بأن المفوضية لن تُجري الانتخابات في موعدها، متسائلا:” ما المشكلة في لقاء المشري وعقيلة وهما يمثلان جسمان موجودان وهذا جزء من المصالحة؟”.