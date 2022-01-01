اوحيدة: جرائم الوزراء الموقوفين استغلال صارخ للسلطة وسباحة في مستنقع الفوضى

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة على شبهات الفساد وأوامر القبض الأخيرة في حق بعص وزراء حكومة عبد الحميد الدبيبة، قائلاً: “إن هذه الجرائم هي استغلال صارخ للسلطة، وسباحة حرة في مستنقع الفوضى والفساد”.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الخميس أضاف: “مجلس النواب سحب الثقة سابقا من حكومة الدبيبة لهذه الأسباب، والآن الدور على الأجهزة الرقابية والضبطية”.

وأشار إلى أن حكومة الدبيبة أتت نتيجة المحاصصة المقيتة في أبشع صورها، مضيفًا: “بيت الداء في المناصب السيادية التي حال البعض دون تغييرها، وزراء اختيروا؛ نتيجة إرضاءات لأشخاص وباتفاقات مسبقة وتقاسم فساد ليس إلا”.

اوحيدة اختتم تصريحه بالقول: “سيتساقطون تباعًا إذا استمرت الجدية والغيرة على الوطن والشعب والمصلحة العامة”.

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