أجنبي يزوّر مستندات للحصول على جواز ليبي ومنحة الزواج

كشفت مديرية أمن بنغازي يوم الجمعة أن قسم البحث الجنائي ضبط شخص تشادي الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة.

وأوضحت المديرية أن معلومات وردت إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي مفادها أن شخصًا تشادي الجنسية، يحمل بطاقة هوية مزورة، مؤكدةً أن رئيس القسم أصدر تعليماته بالبحث والتحري عن الشخص المطلوب، وتم ضبطه بمنطقة رأس اعبيدة.

وأضافت أنه بالانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه؛ اعترف أنه دخل البِلاد بطريقة غير قانونية، كما اعترف بقيامه بشراء بطاقة شخصية مزورة من أحد الأشخاص بمدينة سبها.

وذكرت مديرة الأمن أن المتهم اعترف أيضًا بأنه بصدد استخراج جواز سفر إلكتروني، وقام بتقديم المستندات المزورة للحصول على الجواز مقابل مبلغ 2,500 دينار ليبي.

وبينت المديرية أنه أقر بتسليم المبلغ إلى أحد الأشخاص العاملين في مصلحة الجوازات، مؤكدةً أنه يجري البحث عنه.

وأكدت المديرية أن المتهم اعترف أيضًا بأنه قام بإبرام عقد زواج ليبي مستخدمًا المستندات المُزورة التي حصل عليها في وقت سابق؛ لغرض الاستفادة من منحة الزواج.

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