صنع الله يتفقد أعمال التنمية في منطقة الواحات 

وصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، صباح اليوم السبت، إلى مطار حقل النافورة لتفقد أعمال التنمية بمنطقة الواحات.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن صنع الله رافقه خلال زيارته لمنطقة الواحات مختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة، وأنور عقيل مدير إدارة الإنتاج، وخالد بو خطوة مدير الصحة والسلامة والبيئة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وتفقد صنع الله الأعمال بمنطقة الواحات ( اوجلة – اجخرة – جالو ) وما ساهمت به المؤسسة الوطنية للنفط من برامج لدعم المجتمعات المحلية، بمشاركة شركتي فنترسهال وشلومبرجير، وفق البيان.