الدرسي: الحكومة فاسدة وتنفق المليارات دون حسيب أو رقيب

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

01 January, 2022

أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن حكومة الوحدة الوطنية فاسدة مبينا أن فسادها بدأ منذ أن بدأ رئيسها عبد الحميد الدبيبه في إنفاق المليارات دون إقرار مجلس النواب للميزانية المقترحة من الحكومة.

وبين الدرسي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن مجلس النواب لم يوافق على الميزانية وطلب عدة مرات بتعديلها لكن رئيس الحكومة رفض ذلك مضيفا أن الدبيبه ينفق من مال الدولة دون رقيب أو حسيب حيث أنه يفترض في النظام البرلماني أن يقوم مجلس النواب بمراقبة الحكومة ومحاسبتها لكن هذا لا يحدث مع حكومة الوحدة الوطنية التي أنفقت أكثر من90 مليار دينار ليبي من بند الطوارئ فقط دون موافقة لجنتي المالية والاقتصاد بمجلس النواب.

وأشار الدرسي إلى أن هذا لفساد كان متوقعا لأن رئيس الحكومة تاجر لا يفقه في الأمور السياسية أو الاقتصادية أو المصرفية مشيرا إلى أن خطابات الدبيبه دائما تعتمد على العواطف.

ولفت الدرسي إلى أن الفساد وصل إلى الكتاب المدرسي وهي سابقة لم تحدث أبدا في تاريخ ليبيا.