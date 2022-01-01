«النواب» يدعو لجلسة استماع لرئيس مفوضية الانتخابات الإثنين

دعا رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية تعقد في مدينة طبرق الإثنين المقبل، للاستماع إلى إحاطة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول سير العملية الانتخابية.

جاء ذلك في دعوة وجهها المجلس إلى الأعضاء اليوم السبت، وذلك بعد عقده أكثر من جلسة في منتصف الأسبوع الماضي لم تصل إلى جديد فيما يخص مستقبل العملية السياسية التي تشهد تعثرًا عقب تأجيل انتخابات الرئاسة والبرلمان التي كان مقررا لها في 24 ديسمبر.

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وأوصت اللجنة المعنية بمتابعة العملية الانتخابية في مجلس النواب الإثنين الماضي بإعادة تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق جديدة وتعديل مشروع الدستور.

وأوضحت أنه يجب أولًا: وضع خارطة طريق جديدة قابلة للتنفيذ مضبوطة بمدد ومراحل وتواريخ في إطار دستوري. وثانيًا، تعديل مشروع الدستور عن طريق لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة. وثالثًا، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار «الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية».

وكان رئيس المفوضية عماد السايح أرجع عدم إجراء الانتخابات إلى ما سماه «القوة القاهرة»؛ فيما أرجع بعض النواب وأطراف محلية المسألة إلى تدخل خارجي من قبل دول أجنبية في عمل المفوضية والضغط عليها لعدم إجراء الانتخابات،

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