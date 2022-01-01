“وهيبة”: يجب إقرار موعد جديد توافقيًا لضمان إجراء الانتخابات

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إنه من الضروري أن يكون هناك عمل حقيقي وسريع من قبل السلطة التشريعية والمؤسسات المعنية بإصلاح مكامن الخلل في الانتخابات؛ لإقرار موعد جديد بشكل توافقي، يضمن إجراءات انتخابات متزامنة حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة، تُنهي المراحل الانتقالية ويتسلّم السلطة بعدها برلمان ورئيس منتخبان لتحقيق وحدة البلاد المتكاملة.

واعتبرت “وهيبة” أن الغاية الأبرز التي لم تتحقق في ليبيا هي إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الـ 24 من ديسمبر الماضي.

وأضافت أن “الرئاسي” لم يتسلم مؤسسة جاهزة عندما تولى السلطة في ليبيا بكادر وظيفي وميزانية وغيرها من ضروريات اتخاذ قرار تنفيذي سياسي وسريع، فلم يسبق أن أنشأت في ليبيا مؤسسة رئاسية مستقلة منذ استقلال البلاد.

وعددت “وهيبة”، في تصريحها، الخطوات التي قام بها المجلس الرئاسي خلال العام الماضي والمتمثلة في إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة والعمل على توحيد المؤسسات المنقسمة في البلاد ومن أهمها المصرف المركزي والمؤسسة العسكرية من خلال تواصله مع الأطراف المعنية، إضافةً إلى العمل على فتح الطريق الساحلي في يونيو الماضي، ووضع خطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل متزامن وتدريجي وهو ما تطلب عملاً سياسيًا قام به المجلس الرئاسي من خلال الزيارات التي قام بها الرئيس ونائباه، إلى جانب تفعيل اتفاقية أمنية مع دول الجوار.

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