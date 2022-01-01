رئيس لجنة الشؤون الخارجية يبحث مع السفير اليوناني سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، مع سفير اليونان لدى ليبيا إيوانيس ستاماتيكوس، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصةً تسهيل إجراءات سفر المواطنين وفتح خطوط جوية وملاحية مباشرةً بين البلدين.

وناقش الطرفان خلال الإتصال المرئي، أوضاع المنطقة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا واليونان والإتفاقية البحرية التي أبرمتها حكومة الوفاق السابقة مع جمهورية تركيا.

العقوري أكد في هذا الصدد ، أن مجلس النواب يضع في اعتباره أن استقرار منطقة شرق المتوسط والتوصل لاتفاق عادل وشامل بشأن تقاسم موارد شرق المتوسط، مضيفًا بأن الإتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا لم تُحال من قبل الحكومة في ذلك الوقت إلى مجلس النواب للإطلاع عليها ومناقشتها.

وأتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة اللقاءات وتبادل الزيارات من أجل مزيد من التنسيق والمباحثات في القضايا التي تهم البلدين.