نجم: حان الوقت لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعية

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

01 January, 2022

أكد الرئيس السابق للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة خالد نجم، أنه حان الوقت لإجراء انتخابات لتجديد الشرعية وإنهاء عمل الجسم السياسي التنفيذي الموجود في هذه المرحلة.

وأضاف نجم لبوابة إفريقيا الإخبارية أن الفساد آفة وأزمة تعاني منها ليبيا منذ عقود طويلة لكنه استشرى بعد17 فبراير 2011 حيث دخلت البلاد في حالة من الفوضى والنهب

وحول حبس وزيرين (التعليم والثقافة) في حكومة عبد الحميد الدبيبه خلال أقل من 10 أيام على خلفية قضايا فساد قال نجم إن هذا شئ مخزي جدا إذا ثبت أن وزراء الحكومة كانوا على هذا القدر من الفساد وعدم المسؤولية ما يعكس اختيارات رئيس الحكومة الذي يفترض أن تطاله المسؤولية باعتباره هو من اختار أعضاء حكومته.