أمن بنغازي تضبط أجنبيا زور أوراقا رسمية للحصول على منحة الزواج

العنوان-بنغازي

تمكنت مديرية أمن بنغازي من إلقاء القبض على مواطن تشادي الجنسية، متهم بتزوير مستندات للحصول على منحة الزواج.

وأوضحت المديرية، في بيان الجمعة، إن قسم البحث الجنائي تلقى معلومات عن المتهم، تفيد بأنه يحمل بطاقة هوية مزورة ويتنقل من مكان إلى آخر داخل بنغازي.

وأضافت: “بعد البحث والتحري عن المتهم وإعداد كمين محكم، جرى ضبطه بمنطقة رأس اعبيدة، بناء على معلومات عن مكان تواجده”.

وأكدت المديرية أنه وبالاستدلال معه اعترف بأنه تشادي الجنسية، ودخل البِلاد بطريقة غير شرعية واشترى بطاقة شخصية مزورة من أحد الأشخاص بمدينة سبها.

كما اعترف أنه بصدد استخراج جواز السفر الإلكتروني مقابل مبلغ 2500 دينار، موضحًا أن أحد العاملين بالجوازات استلم المبلغ، ونوهت المديرية بأنها بصدد البحث عن هذا العامل.

فضلا عن ذلك، أقر المتهم بإبرام عقد زواج ليبي بالإجراءات المزورة التي حصل عليها في وقت سابق بهدف الاستفادة من منحة الزواج؛ فيما اتُخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وجرت إحالته إلى النيابة العامة.