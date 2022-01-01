“شوغالي”: سيف الإسلام القذافي لن يحكم ليبيا

توقع رجل الأعمال الروسي والمقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، مكسيم شوغالي، عدم نجاح جهود سيف الإسلام القذافي في الوصول إلى رئاسة ليبيا.

ونقل موقع “بلومبيرغ” عن “شوغالي”، الذي كان من الداعمين لـ”سيف الإسلام”، شعوره بالكآبة في أن يصبح ابن القذافي رئيسًا، قائلاً إنه لن يكون كذلك، مشيرًا إلى أنه شخص غير مقبول بالنسبة للولايات المتحدة، وأن هناك نظامًا سياسيًا ضده.

وكان “شوغالي” قد ُسجن في ليبيا لمدة 18 شهرا بتهمة التخطيط لدعم سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية، وأطلق سراحه بضغط من الكرملين.

وحذر “شوغالي” من خطر تجدد الصراع إذا لم يُسمح لـ”سيف الإسلام” بالترشح أو اعتقد أنصاره أنه خسر الانتخابات، واصفًا ذلك بـ”القنبلة الموقوتة المؤجلة”.

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