الفقيه: مصير الحكومة سيتحدد بعد الاجتماعات مع مجلس الدولة والرئاسي

أكد عضو لجنة خارطة الطريق المُشكلة من مجلس النواب سليمان الفقيه، أن تقرير اللجنة النهائي سيقدم لمجلس النواب بعد يوم 24 يناير الجاري،

الفقيه أوضح أن اللجنة ستصدر تقارير يومية حول مستجدات العمل، ولن تكون متواجدة خلال جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل، مؤكدًا بأن اللجنة ستعقد أول اجتماعتها اليوم اللسبت في طرابلس، لتحديد الجهات التي ستتواصل معها.

وأضاف قائلًا “سنعقد اجتماعات مع مجلس الدولة ولجنة صياغة الدستور والمجلس الرئاسي، لأننا نريد أن يكون الحل “ليبي ليبي”، ونتائج اجتماعات خارطة الطريق وما سنصل له هو ما سيوضح مصير الحكومة والانتخابات والدستور”.