“النواب” يستمع لإحاطة رئيس مفوضية الانتخابات.. الاثنين

دعا رئيس مجلس النواب المكلف الأعضاء إلى الجلسة الرسمية التي ستعقد يوم الاثنين القادم الموافق الثالث من يناير الجاري بمقر المجلس في مدينة طبرق.

وبحسب كتاب الدعوة؛ فإن الجلسة ستخصص للاستماع لإحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح إلى جانب أعضائها حول سير العملية الانتخابية.

وكان مصدر نيابي قد أفاد لـ”218″، أن عماد السائح، سيقدم إحاطة لمجلس النواب حول العملية الانتخابية خلال الجلسة القادمة التي ستُعقد الاثنين.

وأضاف أن لجنة خارطة الطريق، التي شُكلت من قبل المجلس؛ ستبدأ في عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الأطراف السبت، في إطار سعيها لتوسيع دائرة المشاركة السياسية، وصياغة تصور سياسي للمرحلة المقبلة.

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