السايح:الوضع الوبائي حساس ونرجح عودة حظر التجول والإغلاق

كشف مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح عن الحساسية البالغة للوضع الوبائي بعد اكتشاف 3 إصابات بمتحور “أوميكرون”.

السايح وفي مؤتمر صحفي ،أكد أن الحالات الـ3 لم يكن لديها تاريخ سفر في المدة القريبة الماضية.

وأشار إلى أن اللجنة العلمية ستصدر تعميمًا جديدًا خاصًا بالمتحور الجديد سريع الانتشار.

وطالب السايح الجهات الضبطية متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة المواقع والمرافق العامة.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية حفاظا على سلامتهم، والتوجه إلى مراكز التطعيم لتلقي اللقاحات.

ورجح السايح إلى إمكانية التوصية بالعودة لحظر التجوال والإغلاق التام في حال تواصل انخفاض نسبة التطعيمات.

وأضاف قائلًا :” لدينا ثلاثة أنواع من التطعيمات المضادة لفيروس كورونا وسنحرص على أن تكون متوافرة باستمرار في البلاد.

وأكد أن المركز سيضع خطة جديدة لحملات التطعيم التي ستبدأ خلال الأيام المقبلة بشكل موسع.