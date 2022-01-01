توزيع الصكوك المصرفية على المستفيدين من منحة صندوق الزواج بسرت

شرع منسق صندوق دعم الزواج بسرت بتوزيع الصكوك المالية على المستفيدين من منحة دعم صندوق الزواج بقيمة 20 ألف دينار لكل شاب وفتاة في إطار مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وقال المنسق حمد أمليطان أن عدد الصكوك المصرفية التى سيتم توزيعها اليوم على 844 شابا وفتاة للذين تم تسجيلهم في منظومة صندوق دعم الزواج والتي تقدر قيمتها المالية ستة عشر مليونا وثمانمائة وثمانين ألف دينار وبهدا تسجل بلدية سرت نسبة عالية للمستفيدين من المتقدمين لمنحة صندوق دعم الزواج وخاصة في دفعة اليوم.

وأوضح أمليطان أن آلية التوزيع بدأت اليوم بمقر فوج كشاف سرت ولمدة يومين بالنسبة للمستفيدين الشباب وعددهم 422 مستفيدا شاب ويوم الأثنين خصص للمستفيدات النساء من دعم الصندوق بمقر مدرسة سرت المركزية وعددهن 422 فتاة.

وخلال احتفالية اليوم حضر مدير فرع قطاع الشباب بمنطقتي سرت الجفرة سامة مرعي ومدير مكتب الشباب وأعضاء لجنة توزيع الصكوك بمكتب صندوق الزواج ومدير إدارة الإعلام بالبلدية محمد الاميل ورئيس الجمعية العمومية لنادي خليج سرت وعدد من مراسلي وسائل الإعلام المكتوبة والقنوات الفضائية.

كما أثنى منسق الصندوق خلال الاحتفالي في كلمته بالشكر لكافة الجهات التي تعاونت وساهمت في تسريع الاجراءات وتذليلها للمستفيدين من منحة صندوق دعم الزواج.