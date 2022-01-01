تسهيل إجراءات السفر وتقاسم موارد المتوسط.. محور لقاء العقوري والسفير اليوناني

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع السفير اليوناني لدى ليبيا إيوانيس ستاماتيكوس؛ سبل تعزيز العلاقات بين البلدين خاصةً تسهيل إجراءات سفر المواطنين وفتح خطوط جوية وملاحية مباشرة بين البلديْن.

وشهد اللقاء، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي؛ مناقشة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا واليونان والاتفاقية البحرية التي أبرمتها حكومة الوفاق السابقة مع تركيا، حيث أكد |العقوري| على أن مجلس النواب يضع في اعتباره استقرار منطقة شرق المتوسط والتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن تقاسم موارد شرق المتوسط، إلى جانب حرصه على المصالح الوطنية للبلاد.

ولفت “العقوري” إلى أن الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا لم تُحل من قبل الحكومة إلى مجلس النواب، في ذلك الوقت، للاطلاع عليها ومناقشتها.

وأكد حرص مجلس النواب على العلاقات التاريخية والجغرافية بين البلدين في جميع المجالات، مشيرًا إلى الدور المهم لليونان في المنطقة، وهو الأمر ذاته الذي أكد عليه “ستاماتيكوس”.

وانتهى اللقاء باتفاق الطرفين على مواصلة اللقاءات، وتبادل الزيارات؛ بهدف التنسيق والتباحث حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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