اللواء 128 المعزز ينخرط في دورة الصاعقة للتعامل مع كمائن العدو

انطلقت المرحلة الأولى لدورة 94 الصاعقة الخاصة بنخبة من ضباط وجنود التابعيين للواء 128 المعزز، التي تقام بمقر القوات الخاصة، تنفيذاً لتعليمات آمر اللواء 128 المعزز العقيد حسن الزادمة في الرفع من كفاءة القتالية وتطوير القدرات والمهارات للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، وتأهيل أفراد وضباط اللواء للعمل في كافة الظروف وتنفيذ المهام المناطة به بكل دقة واحترافية، وتأكيداً على التعاون المثمر والبناء بقطاعات القوات المسلحة العربية الليبية.

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وتمت المرحلة الأولى بتدريب قفز العربات والذي يتمثل في كيفية تدريب فدائي دورة الصاعقة على قفز العربات في حال وقوع كمين من قبل العدو، وقد أثني اللواء عبدالسلام الحاسي آمر القوات الخاصة على المجهودات المبذولة لأفراد اللواء 128 المنخرطين بالدورة.