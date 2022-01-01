السفير الألماني: نأمل أن تجرى الانتخابات في ظروف حرة بليبيا

أعرب السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت عن أمله أن تجرى الانتخابات في ظروف حرة، نزيهة وعلى قاعدة صلبة لتجلب السلام والأمن والاستقرار إلى ليبيا.

وقال السفير الألماني في تغريدة له بموقع “تويتر” في تهنئة بمناسبة العام الجديد “سنة جديدة سعيدة للجميع شكرا لكامل فريق السفارة ولجميع شركائنا الليبيين والدوليين على التعاون والدعم اللامحدود”.

وأعرب السفير الألماني عن تمنياته “لجميع الليبيين عامًا جديدًا صحيًا وآمنًا وسلميًا” “وأن تجرى الانتخابات في ظروف حرة، نزيهة وعلى قاعدة صلبة لتجلب السلام والأمن والاستقرار إلى البلاد”.