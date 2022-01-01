مدير عزل سبها: مشكلة الأكسجين لم تحل والأمر خطير حال تفشي الفيروس

أكد مدير الشؤون الطبية بمركز عزل سبها، علي سعيدي، أن هناك ارتفاعا بسيطا في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة مقارنة بالفترة الماضية.

وقال «سعيدي» في تصريحات رصدتها «الساعة24»، أن جل الإصابات التي سجلت خلال هذه الأيام في المدينة جلءت بين المتوسطة والبسيطة، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال حتى الآن تحت السيطرة، والارتفاع ليس مخيفا.

وأضاف، أن مشكلة الأكسجين لم تحل حتى الآن، وهذا الأمر خطير جدا إذا حدث تفشٍ جديد للفيروس، كما أن هناك نقصا شديدا في الأطقم الطبية والطبية المساعدة؛ بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية منذ بداية الجائحة.