بعيو: معركة 2022.. اقتلاع مافيا الفساد من طريق السكة

العنوان-طرابلس

أكد، الصحفي محمد عمر بعيو رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المكلف من قبل حكومة الوفاق سابقا، أن فشل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقررا لها في 24 ديسمبر الماضي بالحرب التي اغتالت حلم الليبيين في استعادة الشرعية عبر الانتخابات.

وقال بعيو في بيان عبر صفحته بـ فيسبوك: “مرت سنة 2021 بدون حروب ساخنة، لكنها شهدت حرباً بشعة اغتالت حُلم الليبيين في استعادة الشرعية عبر الإنتخابات”.

وأضاف: “إن 2021 شهدت أيضا حرباً أبشع احتل فيها الفساد طريق السكّة، ووضع ليبيا على سكّة الخراب”.

وقال بعيو في ختام بيانه: “معركتنا سنة 2022 اقتلاع هذه المافيا”.