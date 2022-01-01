ضبط عامل وافد امتهن السطو في القربولي بحوزته 32 قنبلة يدوية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة القربولي من ضبط عامل وافد متهم بمشاركة آخرين في عمليات سطو مسلح، وسرقة بالإكراه.

تفصيلًا؛ فإنه وبعد ورود شكاوى من بعض المواطنين لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن القربولي بخصوص حالات سرقة وسطو مسلح؛ تم تكليف قوة دعم المديرية التي قامت على الفور بتشكيل فريق للتحري وجمع المعلومات عن المطلوبين.

وأسفرت التحريات عن ضبط على أحد أفراد العصابة وبحوزته عدد 32 قنبلة يدوية، بينما لاذ الشخص الثاني بالفرار.

ومن خلال عملية المداهمة والتفتيش للمكان الذي كان يتواجد فيه المشتبه بهما؛ عُثر على عدد من المسروقات المُبلّغ عنها، من بينها هواتف محمولة تمت سرقتها من منطقة الرحوميين، إضافة إلى ساعات يدوية وذخيرة بندقية آلية ومسدس بلاستيك، وأقنعة للوجه.

وقد تم التعرف على المتهم من قبل المُبلغّين الذين أفادوا أن الأقنعة التي عُثر عليها هي نفسها التي كانت تستخدم أثناء عمليات السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، في حين لا يزال البحث والتحري جارييْن لضبط بقية أفراد المجموعة.