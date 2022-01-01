هيئة النهوض بالصناعات الوطنية تعقد اجتماعها الأول

عَقد مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية اجتماعه الاول بعد استلام مهامه بحضور رئيس وأعضاء المجلس

وناقش الاجتماع بنود جدول الأعمال المتمثلة في استعراض قرار مجلس الوزراء رقم(744) لسنة 2021م بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن.

وجرى أيضا خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي يوضح مهام واختصاصات الهيئة وفقاً لقرار الإنشاء رقم(311)لسنة 2012م ولائحة أسس وضوابط التمويل للهيئة رقم(312)لسنة 2012م الصادرة عن مجلس الوزراء إضافة إلى مناقشة بعض الأمور والمواضيع التي تخص عمل الهيئة

يشار إلى ان تغيير المجلس جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم(744) لسنة 2021م بشأن تشكيل مجلس إدارة لهيئة النهوض بالصناعة الوطنية.