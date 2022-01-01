وزير الداخلية يبحث الأوضاع الأمنية في بلدية الرياينة

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع عميد وأعيان ومشايخ بلدية الرياينة، الأوضاع الأمنية بالمنطقة وسير العملية الأمنية بها، إضافةً إلى مناقشة العراقيل الأمنية التي تواجهها ووضع الحلول، بما يساهم في تقديم أفضل الخدمات للسكان.

واستعرض الوفد الممثل للبلدية، خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت؛ آخر المستجدات بالمنطقة والجهود التي تبذل من أجل إيجاد حل لعددٍ من الصعوبات التي تُعيق العمل الأمني والخدمي بالمنطقة.

وأشار “مازن” إلى أن وزارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا لوضع الحلول اللازمة، مؤكدًا على دور الأعيان والمشايخ لمساندة الأجهزة الأمنية، نظرًا لما لهم دور كبير في تذليل العقبات وإنجاح سير العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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